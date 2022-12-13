НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

155 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

13 Декабря 2022, 08:58
155 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За сутки в Казахстане выявили 155 заболевших коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

«На 13 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1 847 человек (–1 680+ и 167 КВИ-), из них в стационарах находится 312 пациентов, на амбулаторном – 1 535 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 9 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациентa, на аппарате ИВЛ – 2 пациентa», - сообщает Минздрав РК.


Теги:
Новости по теме
Полицейские доставили роженицу из сломавшейся на трассе машины в роддом Кызылорды
Ключи от новых автомобилей вручили санитарной службе Карагандинской области
Травматологи Алматы провели сложную микрохирургическую операцию
Читайте также
Полицейские доставили роженицу из сломавшейся на трассе машины в роддом Кызылорды
Ключи от новых автомобилей вручили санитарной службе Карагандинской области
Травматологи Алматы провели сложную микрохирургическую операцию
148 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
Психолого-медико-педагогическую консультацию открыли в Шахтинске
180 человек заболели ковидом в Казахстане
Новые автомобили получила санитарная служба в Акмолинской области
Почти на 60% уменьшилась заболеваемость педикулезом в СКО
Новости партнеров
Популярное
1 Масштабные кадровые перестановки ожидаются в Казахстане в 2023 году
2 Началось расширенное заседание Правительства под председательством Президента РК
3 Три кандидата в депутаты Сената Парламента зарегистрированы от Карагандинской области
4 Можем ли шагнуть в новый год с текущим составом Правительства? - Президент РК обратился к главе Кабмина
5 Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина приблизилась к топ-20 рейтинга WTA

Лента новостей