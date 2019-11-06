155 вкладчиков ликвидированного Эксимбанка еще не обращались за гарантийным возмещением

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 6 ноября 2019 года за выплатой гарантийного возмещения вкладчики АО «Эксимбанк Казахстан» могут обращаться непосредственно в Казахстанский фонд гарантирования депозитов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КФГД.

Ранее выполнявшее функции банка-агента АО «Казпочта» осуществляло выплаты вкладчикам АО «Эксимбанк Казахстан» с 4 февраля 2019 года. В связи с тем, что количество вкладчиков принудительно ликвидируемого АО «Эксимбанк Казахстан» было сравнительно невелико - 272 вкладчика, и проживали они только в пяти городах Казахстана, выплата гарантийного возмещения осуществлялась в центральных операционных участках (ЦОУ) АО «Казпочта» в городах: Нур-Султан, Алматы, Караганда, Павлодар и Петропавловск.

Несмотря на неоднократные выступления КФГД в СМИ, в том числе и на телевидении с информацией для вкладчиков АО «Эксимбанк Казахстан» о возможности получить выплату гарантийного возмещения в своем городе, а также продление КФГД в августе текущего года срока выплаты через отделения АО «Казпочта» на дополнительные три месяца, за выплатой все еще не обратились 155 человек. Теперь они смогут подать заявления на выплату возмещения непосредственно в офисах КФГД – в городах Алматы и Нур-Султан или отправить документы почтой.

Для того, чтобы получить возмещение в КФГД, от вкладчика требуется: заявление на выплату гарантийного возмещения и документ, удостоверяющий его личность. Допускается и подача заявления представителем по доверенности. Вышеуказанные документы могут быть предоставлены одним из следующих способов:

1) вручение в офисах КФГД лично непосредственно уполномоченному лицу Фонда;

2) направление по почте. При выборе такого способа вкладчик должен нотариально удостоверить свою подпись на заявлении о выплате гарантийного возмещения по гарантируемым депозитам, если сумма гарантийного возмещения к получению составляет 1 000 (одну тысячу) и более тенге. К заявлению должна быть приложена нотариально удостоверенная копия документа, удостоверяющего личность вкладчика.

При подтверждении прав требования депозитора к АО «Эксимбанк Казахстан» КФГД выплатит гарантийное возмещение не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации заявления по реквизитам, указанным вкладчиком в заявлении.

99% от первоначальной суммы обязательств перед вкладчиками АО «Эксимбанк Казахстан» КФГД уже исполнил. Невостребованной остается сумма порядка 1,5 миллионов тенге, каждый третий вкладчик имеет на счете остаток менее 500 тенге, средний невостребованный депозит составляет 24 тысячи тенге.

КФГД напоминает вкладчикам АО «Qazaq Banki» и АО «Банк Астаны» о возможности в течение еще нескольких месяцев подать заявление и получить выплату гарантийного возмещения в банке-агенте в своем городе без лишних издержек на нотариальное оформление документов и отправку их по почте.

Вкладчики могут обратиться за консультацией в Телеграм-чат @kdif_ask, в call-центр КФГД по бесплатному короткому номеру 1460 или оставить запрос на интернет-ресурсе КФГД www.kdif.kz.

Справка: 16 января 2019 года решение Специализированного межрайонного экономического суда города Алматы от 28 ноября 2018 года о принудительной ликвидации АО «Эксимбанк Казахстан» вступило в законную силу.

На возмещение денег, размещенных во вкладах, на текущих счетах и платежных карточках в АО «Эксимбанк Казахстан», имеют право физические лица и индивидуальные предприниматели. Возмещение выплачивается в пределах суммы остатка вклада, денег на банковском счете или на платежной карточке с учетом накопленного вознаграждения, но не более максимальной суммы гарантии по депозитам:

10 миллионов тенге – по депозитам в национальной валюте;

5 миллионов тенге – по депозитам в иностранной валюте;

15 миллионов тенге – по депозитам одного вкладчика, размещенным в АО «Эксимбанк Казахстан» одновременно в тенге и в иностранной валюте (не более эквивалента 5 миллионов тенге – по депозиту в иностранной валюте).

Вознаграждение будет возмещаться в пределах суммы капитализированного вознаграждения по состоянию на 16 января 2019 года (выплаченного на депозитные счета, включая вклады, банковские счета или платежные карточки). Возмещение по депозитам в иностранной валюте выплачивается в тенге. Для расчета суммы возмещения применяется рыночный обменный курс на 16 января 2019 года.