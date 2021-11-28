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155 спортсменов выступили на международном турнире по лёгкой атлетике в Нур-Султане

28 Ноября 2021 09:41
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155 спортсменов выступили на международном турнире по лёгкой атлетике в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram сообщил о том, что в столичном спортивном комплексе «Qazaqstan» прошел открытый международный турнир по легкой атлетике, передает МИА «Казинформ».

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«По поручению Главы государства уделяем особое внимание созданию условий для занятия массовым спортом, поддержке детско-юношеских спортивных школ, спортивных федераций и др.

Легкоатлетический спортивный комплекс «Qazaqstan», который был построен по поручению Елбасы, с момента открытия является центром притяжения не только для наших спортсменов, но и детей. Двери спорткомплекса открыты для всех!», - написал аким.

В течение двух дней в спорткомплексе проходил открытый Международный турнир по легкой атлетике среди старших юношей и девушек (2004-2005г.). Участие, помимо наших детей, также приняли спортсмены из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. В столицу также приехали дети из Алматы, ВКО, СКО, Акмолинской области и Караганды.

Участники боролись в таких дисциплинах, как прыжок в высоту/длину, беге, тройном прыжке, толкании ядра. Всего свои силы попробовали 155 спортсменов.

«Главная цель турнира - популяризация лёгкой атлетики, подготовка спортивного резерва, формирование пула для участия в различных международных соревнованиях. Турнир был посвящён 30-летию Независимости нашей страны.

Участников поздравляю с победой! Главное не то, кто придёт к финишу первым, а кто день изо дня трудится, работает над собой и шаг за шагом идёт к своей цели!» - отметил аким столицы.



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#Нур-Султан   #Акимат   #Спорт  
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