155 случаев коррупции зафиксировано в Минсельхозе за минувший год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя первого департамента Антикоррупционной службы Бауыржан Балгабеков рассказал о мерах борьбы с коррупцией в сфере сельского хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уголовной практикой свидетельствуется рост зарегистрированных коррупционных преступлений в структуре Министерства сельского хозяйства. В 2018 году было 134 факта, в 2019-м это количество увеличилось до 155 случаев. Подозреваемыми по делам проходили 172 лица, осуждено 105 человек. Ущерб составил более 500 миллионов тенге», - сообщил Бауыржан Балгабеков в кулуарах Минсельхоза.

По его словам, большому количеству коррупционеров в стране есть свое объяснение.

«Тут очень много объективных и субъективных причин. Может быть, есть моменты и давления со стороны руководства, есть алчность человека, жадность. И сколько бы мы превентивных мер ни принимали, человеческий фактор мы никогда не уберем. Это от каждого зависит», - сказал он.

В свою очередь вице-министр сельского хозяйства Гульмира Исаева заявила о том, что все требования Антикоррупционной службы в ведомстве выполняют.

«По нарушениям, выявленным при проведении государственных закупок Комитетом государственной инспекции в АПК в 2017 году, нами в начале 2018 года были направлены материалы в антикоррупционную службу. Министерством сельского хозяйства РК постоянно проводятся работы по профилактике коррупционных правонарушений. И мы исполнили все рекомендации Антикоррупционной службы по принятию мер, которые направлены на минимизацию коррупционных нарушений и устранению обстоятельств, которые способствуют совершению коррупционных преступлений», - заявила Г. Исаева на совещании по противодействию коррупции в отрасли.

Фото: moa.gov.kz