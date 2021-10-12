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    12:56, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    155 случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – За последнюю неделю COVID-19 в регионе заразились 1 015 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «За сутки в Павлодарской области зарегистрировано 155 случаев COVID-19, в том числе в Павлодаре – 92, Экибастузе – 29, Аксу – 15, - сообщили в областном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля. – В регионе зарегистрировано 48 019 случаев КВИ, в том числе 38 943 с симптомами и 9 076 без симптомов».

    Эпидемиологи рассказали, что 26 364 случая заражения коронавирусной инфекцией в регионе, или 54,9 %, приходится на город Павлодар. Из общего количества заболевших 296 случаев (0,62%) завезены из других регионов.

    «Ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией остаётся нестабильной. Прирост COVID-19 по неделям составил с 27 сентября по 3 октября 1,99 (918 случаев), с 4 по 10 октября 2,16 (1015 случаев)», - добавили в ДСЭК.

    За семь дней с 5 по 11 октября в Павлодарском Прииртышье зарегистрировано 1055 заболевших, а за предыдущие дни с 28 сентября по 4 октября – 878 случаев COVID-19, отметили в ведомстве.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Регионы Казахстана Общество Павлодарская область
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