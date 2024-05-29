155 лет Актобе: каким был первый генеральный план города

Город Актобе был основан в 1869 году. В настоящее время в городе почти не сохранились здания, построенные в те годы. Однако сохранились два здания, возведенные в начале XX века. А копия генерального плана имеется в областном историко-краеведческом музее, передает корреспондент агентства Kazinform.

Генеральный план Актюбинского военного укрепления на 1869, 1874 и 1891 годы сейчас хранится в Актюбинском областном историко-краеведческом музее. Этот документ научные сотрудники музея в ходе исследований и поисков извлекли из архива Москвы и сохранили копию. В генеральном плане 1869 года имеется всего 19 географических названий, среди которых встречаются имена людей. Также есть записи о могилах и отмечены реки. А на плане 1874 года можно увидеть схему военной крепости.

Фото: Алтынай Сагындыкова / Kazinform

Город Актобе – военная крепость

- В 1860-1870-е годы политика царского правительства по колонизации казахской земли проводилась в другом направлении. В частности, намеревались создать военное укрепление на территории современного Актобе. В 1830-х и 1840-х годах были временные крепости, а в 1969-1870-х годах начали строить постоянные. В середине мая 1869 года прибыл специальный карательный отряд во главе с адъютантом полковником Юрием Борхом, который в течение 5 дней заложил основу для новой постоянной крепости из соломенного кирпича на вершине большого холма недалеко от слияния рек Илек и Каргалы. Его назвали Актюбинской крепостью. Как появилось это название? Ученый Сайым Балмуханов, народный поэт Нурпеис Байганин, писатель Курал Токмурзин передали нам множество легенд и историй, связанных с происхождением названия Актобе. Позже вышло исследование кандидата исторических наук, историка Беркина Курманбекова. По версии одной из легенд, однажды давным-давно внезапно умирает дочь хана, которая собиралась выйти замуж за Крымского наследника. Хан скорбел и построил могилу на вершине двух больших высоких холмов. Белые кирпичи могилы со временем рассыпались, окрашивая холм в белый цвет. А по версии Нурпеиса Байганина здесь находилась могила Карасай батыра. Это тоже легенда. При возведении крепости в 1869 году был выбран этот холм. Весной реки Каргалы и Елек разлились и залили подножья холма. Так и выбрали холм, - рассказывает заведующий отделом Актюбинского областного историко-краеведческого музея Айбек Ертемиров.

Фото: Алтынай Сагындыкова / Kazinform

Фото: Алтынай Сагындыкова / Kazinform

По его словам, крепость назвали местные жители. 19 мая 1869 года отряд во главе с полковником Юрием Борхом под артиллерийский салют на вершинах двух холмов официально заложили военную крепость. Первое упоминание о новом военном укреплении содержится в санкт-петербургской газете «Биржевые ведомости», которая вышла в Санкт-Петербурге.

Фото: Алтынай Сагындыкова / Kazinform

Фото: Алтынай Сагындыкова / Kazinform

- В 1874-1878 годах в Актобе приехали и поселились люди из нескольких российских губерний. Поселенцы адаптировались в данной местности и остались там жить. А в 1891 году поселение Актобе было преобразовано в уездный город Тургайской области. Тогда образовалась первая улица. Ее назвали «Большая улица», это нынешняя улица Шернияза Жарылгасулы современного Актобе. Первые улицы расположены в старой части современного города. Здание акимата стоит на самом высоком холме. А в начале ХХ века были промышленные революции, и Актобе превратился в большой город. Расширилась территория, построились микрорайоны. В 1901-1905 годах была проложена железная дорога и открылось железнодорожное сообщение Оренбург-Ташкент. В 1910-1920-е годы возвелись культурные очаги, политико-социальные объекты. Расширились маленькие улицы. В 1913 году под руководством самого первого старосты Актобе, главы В. Мощенского вышел журнал «Актюбинский городской вестник». Там была напечатана хронология и история Актобе, которая дошла до нас, - говорит Айбек Ертемиров.

Фото: Алтынай Сагындыкова / Kazinform

Первая школа в Актобе открылась в 1884 году. Это было двухклассное русско-казахское училище.

Фото: Алтынай Сагындыкова / Kazinform

Здание все еще существует. А в 1895 году открылась еще одна школа, получившая название русско-казахская школа для девочек. В нем обучались потомки Арынгазы хана, внесшего вклад в духовную, культурную, просветительскую сферу региона. Здесь же учился издатель журнала "Актюбинский городской вестник".

Фото: Алтынай Сагындыкова / Kazinform

Отметим, что население города Актобе сейчас более 600 тысяч человек. В городе 15 микрорайонов и 54 жилых массива.