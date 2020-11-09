+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 4 °С
USD 432.43 EUR 512.52
RUB 5.57 CNY 65.33
Скачать
Новости
Вся лента >>>

155 киберпреступлений выявили в Казахстане

9 Ноября 2020 11:28
Поделиться:
155 киберпреступлений выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 155 правонарушений в сфере кибербезопасности выявлено в ходе операции «Hi-tech». Об этом на онлайн-брифинге рассказал официальный представитель Министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Мефедрон  на 240 млн тенге не допустили в незаконный оборот  - МВД РК
Онлайн-кредиты на шесть человек оформила мошенница в Нур-Султане Конкурс детективных произведений  впервые пройдет в Казахстане Как не стать жертвой мошенников, рассказали актюбинские полицейские

«На минувшей неделе Министерством внутренних дел РК проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Hi-tech», направленное на предупреждение и раскрытие киберпреступлений, в том числе интернет-мошенничества. За несколько дней операции выявлено 155 подобных правонарушений, раскрыто 161 ранее совершенное преступление, основную часть которых составляет интернет-мошенничество», - сообщил Нурдильда Ораз.

По его словам, по итогам минувшей недели, изъято более тысячи единиц запрещенной в обороте товаров. Это контрафактные диски, технические средства для негласной записи, носители нелицензионного программного обеспечения (порнографии и другое).


Подписывайтесь на наш канал:

#Борьба с преступностью  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив