155 киберпреступлений выявили в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 155 правонарушений в сфере кибербезопасности выявлено в ходе операции «Hi-tech». Об этом на онлайн-брифинге рассказал официальный представитель Министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На минувшей неделе Министерством внутренних дел РК проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Hi-tech», направленное на предупреждение и раскрытие киберпреступлений, в том числе интернет-мошенничества. За несколько дней операции выявлено 155 подобных правонарушений, раскрыто 161 ранее совершенное преступление, основную часть которых составляет интернет-мошенничество», - сообщил Нурдильда Ораз.
По его словам, по итогам минувшей недели, изъято более тысячи единиц запрещенной в обороте товаров. Это контрафактные диски, технические средства для негласной записи, носители нелицензионного программного обеспечения (порнографии и другое).
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