155 дворов благоустроят в Алматинском районе Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В мае текущего года по программе «Бюджет народного участия» начнется работа в Алматинском районе Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важной составляющей комфорта является состояние дворов в нашем районе. На территории района расположены 465 дворов, из них в 2022 году благоустроено 88. В 2023 году планируется благоустройство 155 дворовых территорий. Основная задача благоустроить территорию между проспектами Абылай хана и Шакарима. В этом квадрате у нас есть дворы, которые не благоустраивались более 10-15 лет», – сказал аким района Максат Саматулы на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Спикер отметил, что акимат района в своей работе ориентируется на пожелания жителей. Благодаря программе благоустройства «Бюджет народного участия» жители сами решают, как должны выглядеть их дворы. С программой можно ознакомиться на официальном сайте районного акимата. В ближайшие дни там будет размещен видеоролик, разъясняющий правила участия в конкурсе.

По словам акима района Алматы, работа в рамках программы «Бюджет народного участия» начнется ориентировочно в первых числах мая текущего года.

Максат Саматулы также сообщил, что в 2022 году в районе благоустроено 8 общественных пространств. В текущем году благоустроят еще 10 пространств. Один из крупных проектов – благоустройство улицы Сатпаева от начала и до конца. В настоящее время проект обсуждается с урбанистами и жителями. Планируется также обустроить проспект Абылай хана.