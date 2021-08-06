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155 человек умерли от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане
6 Августа 2021 08:55
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликованы данные о зарегистрированных случаях КВИ+ и КВИ- с летальным исходом за 4 августа 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.
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Как сообщает Минздрав, 4 августа в Казахстане зарегистрировано 129 летальных исходов при положительном результате ПЦР-теста на COVID-19 и 26 - при отрицательном.Данные в разрезе регионов:
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