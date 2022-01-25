155 адмправонарушений за сутки выявила дорожная полиция в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре за сутки задержали одного человека в городе с ножом, наказаны 67 водителей, нарушивших правила дорожного движения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«За прошедшие сутки сотрудниками батальона патрульной полиции Павлодара выявлено 115 административных правонарушений. 112 из них – нарушения дорожной безопасности и 3 административных протокола общественной безопасности», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Несмотря на постоянные предупреждения стражей порядка, люди нарушают даже самые элементарные правила, рассказал командир батальона патрульной полиции Павлодара Ринат Шарипов.

«Только за сутки нами установлены 28 водителей, которые не были пристёгнуты ремнем безопасности, 20 – не пропустили пешеходов, 8 - нарушили правила маневрирования; 11 автолюбителей разговаривали по телефону, и это только малая часть», – отметил он.

По его словам, 2 горожан были замечены пьяными в общественных местах. Один нарушил правила благоустройства. Каждого нарушителя привлекли к административной ответственности.

«Сегодня в 00:30 при патрулировании города на пересечении улиц Муткенова-Геринга был задержан молодой человек, который при себе имел нож. Для чего мужчина носил его с собой, объяснить стражам порядка так и не смог», - привели пример в правоохранительных органах.

Для дальнейшего разбирательства горожанина доставили в отдел полиции.

«Немного позже по улице Лермонтова для проверки был остановлен автомобиль «Нексиа», который очень подозрительно передвигался. Подозрения стражей порядка подтвердились – водитель был пьян, - сообщили в ДП. - Медицинское освидетельствование выявило у него среднюю степень алкогольного опьянения, а сам автолюбитель сознался, что едет с празднования дня рождения друга».

Его машину водворили на штрафстоянку, а нарушителя привлекли к ответственности по статье 608 КРКоАП «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения».

С начала 2022 года павлодарские полицейские задержали 27 пьяных водителей, которые впоследствии были наказаны.