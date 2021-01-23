08:03, 23 Январь 2021 | GMT +6
1548 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1548 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 235,
город Алматы - 130,
город Шымкент - 8,
Акмолинская область - 209,
Актюбинская область - 11,
Алматинская область - 83,
Атырауская область - 104,
Восточно-Казахстанская область - 52,
Жамбылская область - 27,
Западно-Казахстанская область - 74,
Карагандинская область - 78,
Костанайская область - 170,
Кызылординская область - 3,
Мангистауская область - 11,
Павлодарская область - 226,
Северо-Казахстанская область - 116,
Туркестанская область - 11.
Всего в стране выявлены 175390 заболевших.