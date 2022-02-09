154 пациента с коронавирусом в крайне тяжелом состоянии - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 9 февраля в Казахстане лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 79 191 человек (–77 974+ и 1 217 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Из них в стационарах находятся 9 005 пациентов, амбулаторно лечатся 70 186 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 410 пациентов;

• в состоянии крайней степени тяжести – 154 пациентa;

• на аппарате ИВЛ – 103 пациентa.