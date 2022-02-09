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154 пациента с коронавирусом в крайне тяжелом состоянии - Минздрав РК
9 Февраля 2022 08:27
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 9 февраля в Казахстане лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 79 191 человек (–77 974+ и 1 217 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
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Из них в стационарах находятся 9 005 пациентов, амбулаторно лечатся 70 186 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 410 пациентов;
• в состоянии крайней степени тяжести – 154 пациентa;
• на аппарате ИВЛ – 103 пациентa.
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