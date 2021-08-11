154 казахстанца умерли от коронавируса и пневмонии с признаками КВИ за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 154 казахстанца умерли от коронавируса и пневмонии с признаками КВИ за сутки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минздрав РК.

В тройке лидеров антирейтинга - Алматы (26 смертей от коронавируса), Нур-Султан (19) и Шымкент (17).