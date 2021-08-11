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154 казахстанца умерли от коронавируса и пневмонии с признаками КВИ за сутки
11 Августа 2021 08:57
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 154 казахстанца умерли от коронавируса и пневмонии с признаками КВИ за сутки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минздрав РК.
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В тройке лидеров антирейтинга - Алматы (26 смертей от коронавируса), Нур-Султан (19) и Шымкент (17).
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