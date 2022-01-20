153 жителя Шымкента распивали алкоголь в общественных местах
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - 153 жителя Шымкента распивали алкоголь в общественных местах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
C 14 января в целях поддержания должного правопорядка, предупреждения, пресечения правонарушений и преступлений на улицах и в других общественных местах на территории города сотрудниками департамента полиции города Шымкента проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок».
За пять дней сотрудниками полиции в ходе патрулирования административных территорий и по принципу нулевой терпимости горожан к правонарушениям выявлено 153 факта распития алкогольных напитков и появления в общественных местах в состоянии опьянения. Нарушители привлечены к ответственности по статье 440 КоАП РК. Согласно статье, правонарушение влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей. Если же эти действия совершены повторно в течение года, нарушителю налагается штраф в размере 10 месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пяти суток.
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