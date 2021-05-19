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    09:47, 19 Май 2021 | GMT +6

    153 выпускника претендуют на «Алтын белгi» в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году покинут стены школ 3 409 выпускников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге руководитель управления образования Гульмира Каримова сообщила, что 153 выпускника претендуют на знак «Алтын белгi», 112 - на аттестат с отличием.

    «Для одиннадцатиклассников государственные выпускные экзамены пройдут с 1-го по 10-е июня. Количество экзаменов сократилось. Выпускники сдают 4 экзамена вместо пяти: письменный экзамен по родному языку и литературе в форме эссе, по алгебре и началу анализа, тестирование по истории Казахстана и по казахскому языку в школах с русским языком обучения и тестирование по русскому языку в школах с казахским языком обучения», - проинформировали Г. Каримова.

    Изменения произошли в проверке письменных экзаменационных работ претендентов на «Алтын белгі». Теперь их проверяет комиссия, созданная при управлении образования. Ранее это делали школьные комиссии.

    «Согласно новой инструкции по проведению итоговой аттестации, в течение 15 минут после окончания экзамена письменные работы обучающихся, претендующих на знак «Алтын белгі», сканируются и направляются в электронном виде в управление образования. В день проведения экзамена или на следующий день - в зависимости от расстояния - доставляются оригиналы письменных работ претендентов на знак «Алтын белгі». Проверяет комиссия, составляется протокол. Работы претендентов в течение двух дней после проверки доставляются в школы», - рассказала Г. Каримова.

    Что касается выпускников, заболевших COVID-19 во время выпускных экзаменов, их освобождают от итоговой аттестации. Оценки выставят в аттестат на основании годовых. Контактные будут сдавать экзамены в дистанционном формате.

    «Для выпускников, получивших на экзаменах неудовлетворительные оценки, с 11-го по 19-е июня будет проведена повторная итоговая аттестация», - сказала Г. Каримова.



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