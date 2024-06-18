12,2 млрд тенге возместил в бюджет недропользователь в Атырауской области

В рамках проведенной прокуратурой Атырауской области проверки всфере природоохранного законодательства за 5 месяцев т.г. в бюджет возмещено более 15,2 млрд тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на надзорный орган.

Недропользователем допущено сжигание аномально высоких объемов сырого (сернистого) газа в объеме 5 млн м3 без экологического разрешения.

Принятыми мерами прокурорского надзора виновный привлечен к ответственности по ч.1 ст.328 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан (нарушение нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду), наложен штраф в размере 12,2 млрд тенге.