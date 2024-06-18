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    09:50, 18 Июнь 2024 | GMT +6

    12,2 млрд тенге возместил в бюджет недропользователь в Атырауской области

    Жанатас заводы экология
    Фото: сайт прокуратуры Жамбылской области

    В рамках проведенной прокуратурой Атырауской области проверки всфере природоохранного законодательства за 5 месяцев т.г. в бюджет возмещено более 15,2 млрд тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на надзорный орган.

    Недропользователем допущено сжигание аномально высоких объемов сырого (сернистого) газа в объеме 5 млн м3 без экологического разрешения.

    Принятыми мерами прокурорского надзора виновный привлечен к ответственности по ч.1 ст.328 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан (нарушение нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду), наложен штраф в размере 12,2 млрд тенге.

    Теги:
    Атырауская область Закон и право Экология Прокуратура
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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