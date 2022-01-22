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15169 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
22 Января 2022 08:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 15169 заболевших с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 4214,
город Алматы - 2179,
город Шымкент - 435,
Акмолинская область - 1017,
Актюбинская область - 593,
Алматинская область - 562,
Атырауская область - 553,
Восточно-Казахстанская область - 459,
Жамбылская область - 296,
Западно-Казахстанская область - 521,
Карагандинская область - 2104,
Костанайская область - 434,
Кызылординская область - 286,
Мангистауская область - 256,
Павлодарская область - 916,
Северо-Казахстанская область - 197,
Туркестанская область - 147.
Всего в стране выявлено 1132329 заболевших.
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