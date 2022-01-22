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15169 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

22 Января 2022 08:00
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15169 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 15169 заболевших с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 4214,

город Алматы - 2179,

город Шымкент - 435,

Акмолинская область - 1017,

Актюбинская область - 593,

Алматинская область - 562,

Атырауская область - 553,

Восточно-Казахстанская область - 459,

Жамбылская область - 296,

Западно-Казахстанская область - 521,

Карагандинская область - 2104,

Костанайская область - 434,

Кызылординская область - 286,

Мангистауская область - 256,

Павлодарская область - 916,

Северо-Казахстанская область - 197,

Туркестанская область - 147.

Всего в стране выявлено 1132329 заболевших.



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#Коронавирус в РК  
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