151 человек заболел и 2672 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 151 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
Всего в стране подтверждено 1 392 885 случаев, из них:
в городе Астане – 16,
в городе Алматы – 13,
в городе Шымкенте – 1,
в Акмолинской области – 35,
в Актюбинской области – 9,
в Алматинской области – 1,
в Жетысуской области - 2,
в Атырауской области – 2,
в ВКО – 8,
в Абайской области - 4,
в Жамбылской области – 1,
в ЗКО – 10,
в Карагандинской области – 12,
в Улытауской области - 4,
в Костанайской области – 14,
в Мангистауской области – 1,
в Павлодарской области – 5,
в СКО – 11,
в Туркестанской области – 2.
Также 2672 человека выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане за сутки.
в городе Астане - 26,
в городе Алматы - 424,
в Акмолинской области - 500,
в Актюбинской области - 187,
в Атырауской области - 403,
в Восточно-Казахстанской области - 3,
в Абайской области - 1,
в Жамбылской области - 18,
в Западно-Казахстанской области - 351,
в Карагандинской области - 17,
в Улытауской области - 11,
в Костанайской области - 382,
в Мангистауской области - 4,
в Павлодарской области - 325,
в Северо-Казахстанской области - 20,
Всего в стране выздоровели 1 370 531 человек от COVID-19.