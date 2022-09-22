22 Сентября 2022, 08:32

151 человек заболел и 2672 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 151 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Всего в стране подтверждено 1 392 885 случаев, из них:

в городе Астане – 16,

в городе Алматы – 13,

в городе Шымкенте – 1,

в Акмолинской области – 35,

в Актюбинской области – 9,

в Алматинской области – 1,

в Жетысуской области - 2,

в Атырауской области – 2,

в ВКО – 8,

в Абайской области - 4,

в Жамбылской области – 1,

в ЗКО – 10,

в Карагандинской области – 12,

в Улытауской области - 4,

в Костанайской области – 14,

в Мангистауской области – 1,

в Павлодарской области – 5,

в СКО – 11,

в Туркестанской области – 2.

Также 2672 человека выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане за сутки.

в городе Астане - 26,

в городе Алматы - 424,

в Акмолинской области - 500,

в Актюбинской области - 187,

в Атырауской области - 403,

в Восточно-Казахстанской области - 3,

в Абайской области - 1,

в Жамбылской области - 18,

в Западно-Казахстанской области - 351,

в Карагандинской области - 17,

в Улытауской области - 11,

в Костанайской области - 382,

в Мангистауской области - 4,

в Павлодарской области - 325,

в Северо-Казахстанской области - 20,

Всего в стране выздоровели 1 370 531 человек от COVID-19.