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1503 человека выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане
16 Ноября 2021 08:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1503 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 127,
город Алматы - 61,
город Шымкент - 37,
Акмолинская область - 118,
Актюбинская область - 48,
Алматинская область - 119,
Восточно-Казахстанская область - 242,
Жамбылская область - 7,
Западно-Казахстанская область - 10,
Карагандинская область - 152,
Костанайская область - 294,
Кызылординская область - 28,
Павлодарская область - 160,
Северо-Казахстанская область - 81,
Туркестанская область - 19.
Итого выздоровевших в Казахстане - 916872.
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