1500 новых гаджетов получат проводники поездов в новом году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - АО «Пассажирские перевозки» с нового года вводит в эксплуатацию дополнительно 1500 новых мобильных терминалов третьего поколения (МТП-3) для проводников. Увеличение количества мобильных терминалов с имеющихся в данный момент 900 до 2400 (более чем в 2 раза) позволит облегчить и ускорить процедуру посадки пассажиров в поезда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Пассажирские перевозки».

На сегодняшний день порядка 70% билетов приобретается в электронном виде, в том числе через интернет. К 2020 году национальным перевозчиком планируется доведение доли электронных продаж до 90%.

МТП-3 - это устройство для регистрации пассажиров, оформивших электронные билеты с использованием сети интернет с электронной регистрацией. МТП-3 позволяет осуществлять посадку пассажира по номеру удостоверения личности, электронному билету со специализированным штрих-кодом, проездному документу или специализированному штрих-коду, передающимся на смарт-устройство пассажира в виде изображения.

Стоит отметить, что на сегодняшний день имеются следующие каналы продаж электронных билетов с прямой посадкой в поезда: свыше 10 интернет-сайтов; порядка 3 тыс почтовых отделений АО «Казпочта»; свыше 17 тыс автоматов самообслуживания.

Проводник, используя МТП-3 с поддержкой электронной цифровой подписи, контролирует посадку пассажиров, определяет легитимность электронных проездных документов (билетов) при посадке путём сканирования штрих-кода с электронного билета либо путём внесения в МТП-3 номера билета, а при отсутствии билета - путём внесения реквизитов пассажира (по удостоверению личности).

Вес устройства с сенсорным дисплеем, оборудованным специальным защитным корпусом и покрытием стекла устойчивого к ударам и падениям согласно стандарту IP65, составляет 500 граммов. МТП-3 предусмотрено для эксплуатации в любых погодных условиях, учитывая резко континентальный климат нашей страны.