1500 книг по истории государства и права представлены на выставке в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Книжная выставка «Конституция - основа стабильности и процветания Казахстана», посвященная Дню Конституции прошла в Национальной библиотеке РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выставка состоялась в зале имени Н. Даулетовой Национальной библиотеки РК.

На выставке представлено около 1500 изданий из фондов Национальной библиотеки РК, содержащих литературу по истории государства и права, становлению правовой системы и законотворческой политики Казахского ханства, в том числе - сборник законов «Жеті жарғы», принятых при Тауке хане. Широко отражены издания, опубликованные в рамках Государственной программы «Культурное наследие», среди которых - сборник документов и материалов «Қазақтың ата заңдар».

«Особое место отведено книгам известных юристов, придавших значимый импульс развитию юридической науки и образования, внесших большой вклад в становление правового государства, процветание независимости, подготовивших большое количество монографий и исследований. Это труды таких ученых как С. Зиманов, С. Сартаев, К. Мами, И. Рогов, С. Сабикенов, Т. Культелеев, Г. Сапаргалиев, Г. Тайманов, А. Еренов, С. Байсалов, Ш. Шайбеков, Н. Мухиддинов, С. Сахипов, М. Баймаханов, М. Сулейменов, М. Нарикбаев, У. Жекебаев, Т. Агдарбеков, К. Халиков, С. Табанов, Н. Осеров, З. Кенжали, С. Узбеков, А. Ибраева и другие»,- рассказала руководитель службы выставок и культурных программ Национальной библиотеки РК Жанар Абдикеримова.

Как отметила представительница Национальной библиотеки РК, Конституция дала народу Казахстана главное- право выбора.

«Конституция Республики Казахстан, как Основной закон страны, отражает волю народа Казахстана и его стремление к утверждению демократического, светского, правового и социального государства, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. Сегодня Конституция РК является мощным фактором дальнейшей реализации процесса модернизации, укрепления демократических институтов и роста благосостояния граждан»,- добавила Ж. Абдикеримова.