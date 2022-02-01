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1500 долларов США похитила девушка у астанчанина

1 Февраля 2022 23:17
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1500 долларов США похитила девушка у астанчанина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане подвыпившего мужчину обокрала малознакомая девушка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В полицию обратился 32-летний мужчина и сообщил о краже 1500 долларов США.

Как рассказал астанчанин, он в ночное время поехал с друзьями в караоке-бар. Находясь в заведении и употребив спиртные напитки, потерпевший познакомился с девушкой. После знакомства мужчина пригласил новую знакомую в номер отеля. В отеле, дождавшись, когда мужчина уснет, девушка из его портмоне похитила денежные средства и скрылась в неизвестном направлении.

В ходе розыскных мероприятий полицейскими была задержана 22-летняя девушка, которая призналась в краже. Проводится досудебное расследование, проверяется ее причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.



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#Нур-Султан   #Борьба с преступностью   #МВД РК  
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