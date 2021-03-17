150 ученых стали победителя конкурса «Лучший преподаватель вуза - 2020»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Победителями конкурса «Лучший преподаватель вуза–2020» стали 150 человек из 46 вузов страны. Каждый выиграл грант в размере 5 834 000 тенге (2000 МРП), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

Впервые отбор претендентов и процедура проверки документов проводился в онлайн формате с помощью информационной системы. Деятельность участников оценивалась по качеству преподавания и научно-исследовательским достижениям. Результаты конкурса были размещены на сайте министерства.

Республиканская экспертная группа тщательно выверяла каждый документ на предмет соответствия. Были привлечены и представители проектного офиса по противодействию коррупции МОН РК «Adal Bilim», ученые и преподаватели, в том числе победители конкурса «Лучший преподаватель вуза» предыдущих лет. Как отметил министр, для системы образования и науки важно, чтобы проведение таких конкурсов было еще более прозрачным и открытым.

«В период пандемии и карантинных ограничений работа вузов была организована на достаточно хорошем уровне. Вызовы времени мы должны воспринимать как возможность для роста. Несмотря на определенные трудности и неудобства, наши преподаватели адаптировались к новым условиям. Сегодня перед нами стоит комплексная задача по повышению престижа профессии преподавателя, снижению нагрузки, повышению оплаты труда, недопущению привлечения преподавателей к несвойственным функциям и ряд других важных задач, которые определены Президентом страны. Все эти задачи мы должны реализовать совместно. Я еще раз искренне поздравляю всех победителей конкурса и желаю каждому крепкого здоровья, больших успехов в работе и семейного благополучия « , – сказал Асхат Аймагамбетов.

Всего в конкурсе приняли участие 623 претендента из 73 высших учебных заведений республики.

« Очень радует, что в этом году благодаря нововведениям МОН РК процедура приема документов намного упрощена, раньше это занимало много времени. Считаю, что данная награда очень сильно мотивирует преподавателей и дает нам возможность для творческого развития», – отметила преподаватель Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, победитель конкурса Асель Тулебекова.

Заведующий кафедрой клинической фармакологии Казахского национального медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова, победитель конкурса Кайролла Рахимов считает, что необходимо и дальше усилить работу по повышению качества образования.

«С учетом динамичного развития современных технологий нам необходимо продолжить работу по повыш ению к ачества образования. Поэтому я считаю, что студентам должны предоставлять образовательные услуги только качественные университеты. П еред нами стоит важная задача», – отметил Кайролла Рахимов.