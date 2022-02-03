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150 тысяч зрителей посетят Олимпийские игры в Пекине

3 Февраля 2022 15:06
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150 тысяч зрителей посетят Олимпийские игры в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Около 150 тысяч зрителей посетят спортивные состязания зимних Олимпийских игр в Пекине, сообщают в оргкомитете «Пекин-2022», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Около 150 тысяч зрителей за пределами «пузыря» будут приглашены для просмотра соревнований зимней Олимпиады в Пекине.

В оргкомитете утверждают, что «на их долю придется около половины зрительских мест. В число зрителей войдут иностранцы, проживающие на материковой части Китая, члены дипломатических миссий и партнеры по маркетингу, местные жители, учащиеся начальных и средних школ».

Для предотвращения возможного распространения коронавируса и обеспечения безопасности всех участников международного спортивного мероприятия оргкомитетом «Пекин-2022» ранее было принято решение, что Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков.

Оргкомитет «Пекин-2022» также изъял билеты из открытой продажи и объявил, что их распределят среди определенных групп местных болельщиков.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

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#Спорт   #Китай   #Олимпиада-2022  
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Автор:

Руслан Сулейменов

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