150 тысяч зрителей посетят Олимпийские игры в Пекине
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Около 150 тысяч зрителей посетят спортивные состязания зимних Олимпийских игр в Пекине, сообщают в оргкомитете «Пекин-2022», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
Около 150 тысяч зрителей за пределами «пузыря» будут приглашены для просмотра соревнований зимней Олимпиады в Пекине.
В оргкомитете утверждают, что «на их долю придется около половины зрительских мест. В число зрителей войдут иностранцы, проживающие на материковой части Китая, члены дипломатических миссий и партнеры по маркетингу, местные жители, учащиеся начальных и средних школ».
Для предотвращения возможного распространения коронавируса и обеспечения безопасности всех участников международного спортивного мероприятия оргкомитетом «Пекин-2022» ранее было принято решение, что Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков.
Оргкомитет «Пекин-2022» также изъял билеты из открытой продажи и объявил, что их распределят среди определенных групп местных болельщиков.
XXIV зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.
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