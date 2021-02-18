Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

150 тысяч рабочих мест планируется создать до 2025 года в Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
18 Февраля 2021, 09:11
150 тысяч рабочих мест планируется создать до 2025 года в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – До 2025 года в Карагандинской области планируется создать 150 тысяч рабочих мест, около 30 тысяч семей обеспечить жильём. Партия «Nur Otan» разработала Дорожную карту. О её основных направлениях рассказала на заседании политсовета при участии председателя областного филиала партии «Nur Otan» Жениса Касымбека первый заместитель председателя Кадиша Оспанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Партийцы встречались с жителями Карагандинской области и узнавали конкретные потребности и проблемы. На основе 1 500 актуальных предложений от горожан и сельчан они разработали Дорожную карту до 2025 года. Она содержит более 6 400 мероприятий и 1 715 целевых индикаторов.

С учётом особенностей региона сформировано семь приоритетов. Среди них социально-экономическое развитие, поддержка молодёжи, снижение уровня преступности и другие.

«Перед нами стоит особая задача - следить за качеством выполнения наших предвыборных обещаний», - отметила Кадиша Оспанова.

photo

Глава региона поручил всем ответственным взять на контроль исполнение намеченных планов.

«Председателям территориальных филиалов партий, акимам городов и районов необходимо принять меры по исполнению Дорожной карты по реализации предвыборной программы партии «Nur Otan» в Карагандинской области по семи приоритетам. Руководителям областных управлений и отделов городов и районов - обеспечить качественную и своевременную реализацию индикаторов», - подчеркнул Женис Касымбек.

photo

photo

photo


Карагандинская область   Нур Отан   Акимат   Политические партии   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области