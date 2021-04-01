150 саженцев высадили в честь 30-летия Независимости в селе в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В селе Каракемер Кордайского района Жамбылской области организованы знаковые мероприятия в честь 30-летия Независимости, в рамках которых во дворе мечети было посажено 150 саженцев. Об этом передает МИА «Казинформ».

В акции, направленной на укрепление солидарности, единства, дружбы и согласия, приняли участие старейшины, имамы и молодежь сел Карасай, Енбек, Каракемер, Масанчи, Аухатты, Сортобе, Карасу, Отеген, Кунбатыс. В ходе работ по благоустройству, которые были начаты с раннего утра, жители сел дружно посадили деревья и выразили друг другу теплые пожелания.

На мероприятии выступили главный имам Кордайского района, специально приехавший из столицы гость, абаевед Омар Жалел и другие авторитетные жители района.

«Недавно такие мероприятия прошли в селах Карасай, Сортобе, Отеген, сегодня посадка деревьев организована в селе Каракемер. Наша главная цель – показать насколько дорого единство и дружба, привитие молодежи к здоровому образу жизни и гуманности. В этой связи выражаем признательность имамам мечетей и общине за вклад в организацию этого благого мероприятия. Впереди у нас еще больше планов», - сказали жители села.

После этого, участники мероприятия собрались в мечети села Каракемер, где имамом мечети Данияром Таубалды были организованы соревнования по гиревому спорту и перетягиванию каната. Представители сельской мечети представили вниманию зрителей сценические постановки о Карасай батыре и Толе би. В столовой мечети был накрыт стол. В завершение мероприятия жители села вручили имаму села ключи от автомобиля.