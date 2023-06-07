150 новых автобусов закупят для кызылординского автобусного парка

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Для комплексного решения проблем на общественном транспорте в областном центре Кызылординской области планирует приобрести еще 150 новых автобусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году приобретено 150 автобусов для города на сумму 1,4 млрд тенге в лизинг. К сентябрю текущего года планируется закупить еще 150 автобусов. Таким образом, мы полностью решим проблему нехватки общественного транспорта в областном центре», - сказал глава региона во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Помимо этого, по данным пресс-службы акимата, совместно с компанией «Қазақстан темір жолы» начата реконструкция здания Кызылординского железнодорожного вокзала.

Ранее сообщалось, что на улучшение дорог в Кызылординской области выделили более 38 млрд тенге. Вместе с тем, в этом году планируется завершить строительство более 140 км автодороги «Кызылорда – Жезказган».