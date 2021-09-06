150 находящихся в розыске преступников задержано в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полицейские Казахстана задержали 150 преступников, находящихся в розыске. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Нурдильда Ораз отметил, что в Казахстане завершилось семидневное оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок».

«За время проведения мероприятия раскрыто 2 330 преступлений «по горячим следам», также 584 ранее совершенных. Задержано 150 преступников, находящихся в розыске», - сказал Нурдильда Ораз.

По его словам, были также проведены отдельные оперативно-розыскные мероприятия по выявлению незаконного оборота запрещенных предметов, в том числе холодного, огнестрельного оружия и наркотических средств.

Ранее сообщалось, что за неделю в Казахстане совершено 3012 преступлений, 2040 из них раскрыто в течение суток.