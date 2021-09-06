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    11:31, 06 Сентябрь 2021 | GMT +6

    150 находящихся в розыске преступников задержано в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полицейские Казахстана задержали 150 преступников, находящихся в розыске. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Нурдильда Ораз отметил, что в Казахстане завершилось семидневное оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок».

    «За время проведения мероприятия раскрыто 2 330 преступлений «по горячим следам», также 584 ранее совершенных. Задержано 150 преступников, находящихся в розыске», - сказал Нурдильда Ораз.

    По его словам, были также проведены отдельные оперативно-розыскные мероприятия по выявлению незаконного оборота запрещенных предметов, в том числе холодного, огнестрельного оружия и наркотических средств.

    Ранее сообщалось, что за неделю в Казахстане совершено 3012 преступлений, 2040 из них раскрыто в течение суток.


    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Криминал Правоохранительные органы
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