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150 многодетных семей военнослужащих поздравили гвардейцы

Автор:  
Руслан Шакабаев
1 Января 2021, 22:20
150 многодетных семей военнослужащих поздравили гвардейцы

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - Военнослужащие регионального командования «Шығыс» Национальной гвардии по Усть-Каменогорскому гарнизону поздравили с Новым годом более 30-ти многодетных семей военнослужащих, вручив более 50-ти новогодних подарков для детей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Командующий РгК «Шығыс» полковник Рустем Акбалин и его заместитель по воспитательной части полковник Берик Токтаров в сопровождении председателей войсковых общественных организаций поздравили 8 многодетных семей и вручили детям более 15-ти новогодних подарков и игрушек.

Кроме того, командиры воинских частей городов Усть-Каменогорск, Семей, Курчатов и Павлодар совместно с взаимодействующими органами и войсковых и общественных организации поздравили с Новым годом более 150-ти социально-уязвимых семей военнослужащих, вручив около 300 новогодних подарков со сладостями и игрушками.

Все мероприятия были проведены с соблюдением санитарно-эпидемических мер.

Фото: пресс-службы РгК «Шығыс» НГ РК.


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