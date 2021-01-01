150 многодетных семей военнослужащих поздравили гвардейцы

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - Военнослужащие регионального командования «Шығыс» Национальной гвардии по Усть-Каменогорскому гарнизону поздравили с Новым годом более 30-ти многодетных семей военнослужащих, вручив более 50-ти новогодних подарков для детей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Командующий РгК «Шығыс» полковник Рустем Акбалин и его заместитель по воспитательной части полковник Берик Токтаров в сопровождении председателей войсковых общественных организаций поздравили 8 многодетных семей и вручили детям более 15-ти новогодних подарков и игрушек.

Кроме того, командиры воинских частей городов Усть-Каменогорск, Семей, Курчатов и Павлодар совместно с взаимодействующими органами и войсковых и общественных организации поздравили с Новым годом более 150-ти социально-уязвимых семей военнослужащих, вручив около 300 новогодних подарков со сладостями и игрушками.

Все мероприятия были проведены с соблюдением санитарно-эпидемических мер.

Фото: пресс-службы РгК «Шығыс» НГ РК.