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$150 млрд инвестиций намерен привлечь Казахстан до 2029 года

Автор:  
Серик Сабеков
24 Апреля 2023, 13:30
$150 млрд инвестиций намерен привлечь Казахстан до 2029 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За годы независимости в страну было привлечено 410 млрд долларов инвестиций. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За годы независимости в страну привлечено 410 млрд долларов инвестиций. Стратегическая цель -привлечь до 2029 года еще 150 млрд долларов инвестиций. Инвесторы получают всестороннюю государственную поддержку, а также получают налоговые льготы. Кроме того, инвесторам, привлеченным в специальные экономические зоны Казахстана, будет оказана вся инфраструктурная поддержка. В этой связи хочу остановиться на Международном финансовом центре «Астана». Его деятельность призвана создать необходимые условия для иностранных инвесторов, проработать механизмы их поддержки», - сказал Алихан Смаилов, выступая на казахстанско-чешском бизнес-форуме в Астане.

Он также выразил уверенность в том, что сегодняшний форум будет способствовать увеличению взаимного товарооборота и объема инвестиций между Казахстаном и Чешской Республикой. Кроме того, в рамках партнерства планируется запуск новых проектов.

Глава правительства отметил, что в прошлом году товарооборот между Казахстаном и Чехией вырос на 67%. Также за 15 лет чешские компании инвестировали в экономику Казахстана 270 млн долларов.


Правительство РК   Премьер-министр РК   Экономика   Инвестиции   Чехия  
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