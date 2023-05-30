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150 млн тенге выманил аферист-помогайка у астанчан

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
30 Мая 2023, 08:46
150 млн тенге выманил аферист-помогайка у астанчан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 34-летний житель города предлагал гражданам широкий спектр услуг по оформлению автокредитов, ипотеки, денежных кредитов и инвестированию. В управление полиции района Байконыр обратились 29 потерпевших астанчан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Придумав различные схемы обмана, злоумышленник заполучил крупные денежные средства. Люди передавали ему суммы от 1 до 22 млн тенге. Общий ущерб составил около 150 млн тенге.

«В полицию обратилась астанчанка и сообщила, что стала жертвой мошенника. Женщина сообщила, что, поверив другу своего супруга, передала ему 1,2 млн тенге. Он обещал ей помочь в оформлении автокредита. Под предлогом нехватки суммы, он предложил ей оформить заем в МФО и товарный кредит. В результате женщина оформила займы в пяти микрофинансовых организациях и товарный кредит. Через время, поняв, что ее обманули, потерпевшая забила тревогу. Аналогичным образом он обманул и других граждан, которым пообещал помощь в решении финансовых проблем», - сообщили в полиции.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК. Проверяется причастность к другим аналогичным преступлениям, в отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения – содержание под стражей.


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