150 мешков мусора собрали во время плоггинга в Караганде

Свыше 100 участников плоггинга в Караганде убирали территорию Федоровского водохранилища. Молодежь на бегу собрала 150 мешков мусора, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: акимат Карагандинской области

— Прошло отличное мероприятие — плоггинг. Занимаешься спортом — и одновременно приносишь пользу своему городу. Это здорово! Хотел бы попросить наших жителей быть более ответственными и бережно относиться к природе, чтобы не допускать появления мусора на улицах. Ведь чистота в городе зависит от каждого из нас! — считает лидер экологического волонтерского движения Рахат Райымбеков.

Экоакция прошла в рамках «Таза Қазақстан». В ней приняли участие волонтеры Молодежного ресурсного центра Караганды, сотрудники и курсанты академии МВД РК имени Б. Бейсенова. Мероприятие состоялось при поддержке акимата города. Такие экоакции продолжатся и дальше.

Фото: акимат Карагандинской области

Также, 20 апреля, молодежь, волонтеры и общественники убрали территорию памятника мыслителю Абаю Кунанбаеву, а студенты КарУ — памятника Е. А. Букетову.

Преподаватели и студенты Карагандинского технического университета навели порядок у монументов академику Абылкасу Сагинову, Казыбек би, Канышу Сатпаеву.

Депутаты и представители аппарата гормаслихата убирали в парке Победы и на проспекте Республики.

Сотрудниками прокуратуры района Алихана Бокейхана проведены работы по очистке и благоустройству территории памятника известному горняку Тусупу Кузембаеву.

Фото: акимат Карагандинской области

В Карагандинской области продолжается масштабная экологическая акция «Таза Қазақстан».

Каждая неделя посвящена определенной тематике.

Уходящая носит название «Киелі мекен» — наводится порядок в сакральных местах, благоустраиваются территории историко-культурных памятников. Следующая неделя «Жасыл аймақ» будет посвящена посадке деревьев, озеленению.