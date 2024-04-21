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    12:21, 21 Апрель 2024 | GMT +6

    150 мешков мусора собрали во время плоггинга в Караганде

    плоггинг
    Фото: акимат Карагандинской области

    Свыше 100 участников плоггинга в Караганде убирали территорию Федоровского водохранилища. Молодежь на бегу собрала 150 мешков мусора, передает корреспондент агентства Kazinform.

    акимат Карагандинской области
    Фото: акимат Карагандинской области

    — Прошло отличное мероприятие — плоггинг. Занимаешься спортом — и одновременно приносишь пользу своему городу. Это здорово! Хотел бы попросить наших жителей быть более ответственными и бережно относиться к природе, чтобы не допускать появления мусора на улицах. Ведь чистота в городе зависит от каждого из нас! — считает лидер экологического волонтерского движения Рахат Райымбеков.

    Экоакция прошла в рамках «Таза Қазақстан». В ней приняли участие волонтеры Молодежного ресурсного центра Караганды, сотрудники и курсанты академии МВД РК имени Б. Бейсенова. Мероприятие состоялось при поддержке акимата города. Такие экоакции продолжатся и дальше.

    акимат Карагандинской области
    Фото: акимат Карагандинской области

    Также, 20 апреля, молодежь, волонтеры и общественники убрали территорию памятника мыслителю Абаю Кунанбаеву, а студенты КарУ — памятника Е. А. Букетову.

    Преподаватели и студенты Карагандинского технического университета навели порядок у монументов академику Абылкасу Сагинову, Казыбек би, Канышу Сатпаеву.

    Депутаты и представители аппарата гормаслихата убирали в парке Победы и на проспекте Республики.

    Сотрудниками прокуратуры района Алихана Бокейхана проведены работы по очистке и благоустройству территории памятника известному горняку Тусупу Кузембаеву.

    акимат Карагандинской области
    Фото: акимат Карагандинской области

    В Карагандинской области продолжается масштабная экологическая акция «Таза Қазақстан».

    Каждая неделя посвящена определенной тематике.

    Уходящая носит название «Киелі мекен» — наводится порядок в сакральных местах, благоустраиваются территории историко-культурных памятников. Следующая неделя «Жасыл аймақ» будет посвящена посадке деревьев, озеленению.

    Теги:
    Спорт Субботник Карагандинская область Общество Волонтеры Молодежь
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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