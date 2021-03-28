150-летие Кажымукана Мунайтпасова отметили школьники Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Ученики аксуской гимназии увидели мультфильм, документальные фильмы, выставку об известном казахском борце, приняли участие в спортивных состязаниях и чтениях к юбилею Кажымукана Мунайтпасова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В честь 150-летия Кажымукана Мунайтпасова в специализированной гимназии для одарённых детей города Аксу для учеников младших классов показан мультфильм «Кажымукан»», на классных часах 5-10 классов продемонстрированы документальные фильмы о жизни Кажымукана Мунайтпасова», - рассказали в управлении образования Павлодарской области.

По данным облоно, в честь юбилея спортсмена в этом учебном заведении устроили спортивные соревнования по ручной борьбе и перетягиванию каната.

«В библиотеке ученикам была представлена выставка, посвящённая жизни и достижениям борца в спорте; в начальных классах было организовано чтение книги «Пять гигантов Казахстана», в пятом классе – книги «Кажымукан», - дополнили в управлении.

Фото предоставлены управлением образования Павлодарской области.