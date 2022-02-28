150-летие Ахмета Байтурсынова: в Костанае возложили цветы к памятнику просветителя

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Сегодня в Костанайской области дан старт празднованию 150-летия великого казахского просветителя Ахмета Байтурсынова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Юбилейные мероприятия стартовали в столице на прошлой неделе и сегодня продолжены на малой Родине Ахмета Байтурсынова - в Костанайской области.

«Сегодня в рамках открытия юбилейного года вместе с депутатом Мажилиса Парламента РК Казыбек Иса, председателем Союза писателей РК Улыкбек Есдаулет и байтурсыноведом, профессором Серикбай Оспановым возложили цветы к памятнику А. Байтурсынова. После принял участие в круглом столе, который поддержали представители научной и творческой интеллигенции нашего региона», - сообщил аким области Архимед Мухамбетов.

В целом, по словам А. Мухамбетова, в течение года запланированы масштабные научно-познавательные и культурно-просветительские мероприятия. Данная работа обсуждена на республиканской комиссии под председательством Госсекретаря и включена в общереспубликанский план.

Ранее сообщалось о том, что в рамках мероприятий по 150-летию Ахмета Байтурсынова школьники и студенты в одном из ТРЦ города продемонстрировали литературно-художественные композиции, мини-постановки, танцевальные и музыкальные номера, продекламировали стихотворения собственного сочинения, посвященные А. Байтурсынову.