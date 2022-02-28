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150-летие Ахмета Байтурсынова: школьники и студенты знакомили костанайцев с наследием просветителя
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Свыше 70 школьников Костаная приняли участие в интерактивной площадке, посвященной 150-летию нашего земляка, выдающегося просветителя, общественного деятеля, ученого, основоположника казахского языка Ахмета Байтурсынова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как отмечают в пресс-службе областного управления образования, в течение двух дней школьники и студенты Костаная знакомили жителей областного центра с наследием великого А. Байтурсынова.
«В рамках площадки школьники продемонстрировали литературно-художественные композиции, мини-постановки, танцевальные и музыкальные номера, продекламировали стихотворения собственного сочинения, посвященные А. Байтурсынову, а также его произведения»,- сообщили в ведомстве.
В целом, в организациях образования области в течение года будут проведены классные часы, открытые уроки, книжные выставки, научно-практические конференции, написание эссе, онлайн-викторины, челленджи, спортивные соревнования, организованы уголки А. Байтурсынова с освещением в социальных сетях и сайтах организаций образования.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Костанайской области стартовали праздничные мероприятия в рамках 150-летия Ахмета Байтурсынова. https://www.inform.kz/ru/150-letie-ahmeta-baytursynova-v-kostanayskoy-oblasti-startuyut-prazdnichnye-meropriyatiya_a3903171
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