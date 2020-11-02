150 лет исполнилось метеостанции Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичной метеостанции исполнилось 150 лет, передает МИА «Казинформ».

«РГП «Казгидромет» насчитывает 15 региональных филиалов по всему Казахстану и метеорологческий мониторинг проводится на 330-ти метеорологических станциях, размещенных во всех регионах страны. На территории современного Казахстана наблюдения и составление прогнозов погоды началось еще в середине 19 века. Из 330 метеорологический станций, 35 – имеют вековую историю наблюдений. Сегодня метеостанция «Нур-Султан» празднует свой 150-летний юбилей! Первая метеорологическая станция на территории современного Нур-Султана была открыта 1 ноября 1870 года К.А. Лазаревым. В 1873 году Главная физическая обсерватория выслала энтузиасту полный комплект инструментов для ведения метеорологических наблюдений и инструкцию академика Г.И. Вильда. Для оборудования новой станции К.А. Лазарев выбрал место в южной части укрепления, в 100 м от берега р. Есиль.С этого момента К.А.Лазарев становится главным корреспондентом Главной физической обсерватории. После его отъезда метеостанция работала до 1885 года», - сообщила в Facebook пресс-служба Казгидромета.

Как отмечается, особенность столичной станции в том, что она размещена в историческом здании 1916 года. Это памятник архитектуры, построеный Екатеринбургской обсерваторией по поручению Николаевской главной физической обсерватории и связано с зарождением метеорологической службы города. До настоящего времени оно используется по своему первоначальному предназначению.

«Сегодня это современная метеостанция, оснащенная всеми необходимыми приборами и оборудованием. На станции 8 раз в сутки проводятся измерения температуры и влажности воздуха, атмосферного давления, облачности, видимости, ветра, осадков, температуры поверхности почвы; ведутся наблюдения за неблагоприятными и опасными погодными явлениями. Организована на станции и образовательная работа – проходят экскурсии для школьников и студентов столицы. За полтора века изменились приборы, сменилось ни одно поколение работников станции, но неизменной остается рабочий график. Круглосуточно, в любых условиях, предоставляет информацию для составления прогнозов погоды и накопления многолетних данных», - рассказали в Казгидромете.