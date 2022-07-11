11 Июля 2022 05:15

150 фазанов выпустили на территории зеленого пояса столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан совместно с ТОО «Астана орманы», «Астана Ветсервис» и Акмолинской областной территориальной инспекцией лесного и животного мира произвели выпуск 150 особей фазана в зеленый пояс столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Следует отметить, что это вторая партия птиц в этом году. Первая партия в количестве 700 голов была выпущена в апреле.

За выпущенными фазанами постоянно производится контроль и наблюдение силами лесников ТОО «Астана орманы», а при необходимости в зимнее время осуществляется дополнительное кормление.

Создание флоры искусственного леса должно сопровождаться развитием фауны. Поэтому основной целью искусственного разведения фазанов является насыщение ими территории искусственно созданного зеленого пояса столицы.

При этом достигаются расширение ареала обитания фазанов за счет заселения новых территорий и уничтожения большого количества вредных для леса насекомых. Кроме того, искусственно выращенных фазанов можно использовать и с эстетической целью, выпуская их в природные парки и зеленые зоны.