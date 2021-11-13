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150 домов украсят декоративной подсветкой в Актобе

13 Ноября 2021 18:14
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150 домов украсят декоративной подсветкой в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Декоративной подсветкой украсят 150 домов в исторической части Актобе - Жилгородок, которая некогда была построена для рабочих Актюбинского завода ферросплавов , передает корреспондент МИА «Казинформ».

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С текущей реализацией масштабного проекта по обеспечению фасадов многоэтажных домов декоративным освещением ознакомился аким области Ондасын Уразалин. В настоящее время работы продолжаются на проспектах Абилкайыр хана и А. Молдагуловой, улицах Тургенева и Сатпаева.

«90 процентов от общего объема работ уже выполнены. Всего около 150 домов будут обеспечены иллюминацией», - отчитался представитель подрядной организации ТОО «КМК Строй» Улан Козбаков.

Аким области поручил обеспечить высокое качество реализации проекта и его завершение до декабря текущего года.

В старой части города Актобе идут работы по реконструкции общественных пространств. Проводится реконструкция «квадрата Ахтанова» — это пешеходная зона, границы которой проходят через сквер Кобландина по улице Шернияза до сквера Джангильдина, далее вверх до парка «Аппарат строителей» и вокруг драмтеатра.

«Везде сделали освещение, заменили тротуар, где это требовалось. Работу практически завершили, осталось скамейки установить. Сделали новую лестницу возле Первой аптеки, приспособили ее для проезда с коляской», - рассказал замдиректора подрядной организации ТОО «АМК Жарык» Александр Гальцев.


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#Актюбинская область   #Акимат   #Общество  
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Автор:

Самал Ендибаева

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