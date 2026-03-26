150 детей не могут попасть в кабинеты психокоррекции в Павлодаре

В Павлодарской области насчитывается более 8,5 тысяч детей с особыми образовательными потребностями. Из них свыше 1800 детей охвачено дошкольными организациями, более 900 обучаются в специальных школах-интернатах, свыше 3700 — в общеобразовательных школах, более 150 — в организациях технического и профессионального образования. Кроме того, в центре аутизма получают поддержку свыше 40 подростков, а около 300 детей охвачены услугами психолого-педагогических коррекционных кабинетов.

В Павлодарском регионе функционируют 35 специальных образовательных организаций и 21 кабинет поддержки инклюзии при школах. Однако большинство из них сосредоточено в крупных городах — Павлодаре, Экибастузе и Аксу. У общества возник закономерный вопрос: как быть детям, проживающим в селах, если родители не могут возить ребенка в город? Вед в таком случае существует риск социальной изоляции.

Одна из главных проблем — длинные очереди

По данным заместителя руководителя управления образования Алмы Айтуаровой, в психолого-педагогические коррекционные кабинеты в настоящее время в очереди стоят около 150 детей. Кроме того, сохраняется дефицит логопедов, дефектологов, олигофренопедагогов и педагогов-ассистентов.

— Из-за высокого спроса на отдельные коррекционные услуги формируются очереди. Это связано, прежде всего, с длительностью курсов психолого-педагогической поддержки и реабилитации, которые могут продолжаться от 90 до 365 дней. В связи с этим прием новых детей требует времени. В области работают четыре психолого-медико-педагогические консультации, куда родители могут обратиться для комплексной оценки развития ребенка и получения рекомендаций. Комиссия определяет, в каких условиях ребенок должен обучаться, затем выдает соответствующее заключение, — пояснила представитель управления Алма Айтуарова.

Причина проблемы кроется не только в нехватке кадров, но и в слабой системе их удержания. Зарплата педагога-ассистента начинается от 120 тыс. тенге, что не способствует привлечению специалистов. Работа с особенными детьми требует значительных психологических ресурсов и постоянного внимания.

Кроме того, остается актуальной проблема устаревшей материально-технической базы. Современные технологии, сенсорные комнаты и специализированное оборудование имеются лишь в отдельных центрах. Для инклюзивного образования нужен не только специалист, но и соответствующая среда.

