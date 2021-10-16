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    14:04, 16 Октябрь 2021 | GMT +6

    150 деревьев посадили в Ботаническом саду в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В канун Дня работников лесного хозяйства прошла акция по посадке деревьев. В акции приняли участие все сотрудники Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Всего в Ботаническом саду посажено 150 деревьев. Акция проходит по всей республике и к концу дня ожидается, что будет посажено пять тысяч деревьев, среди которых сосны, ирга, березы и яблони.

    Акция прошла в рамках поручения Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о посадке двух миллиардов деревьев. До 2025 года будет высажено два млрд деревьев в лесном фонде и 15 млн деревьев в населенных пунктах.

    Площадь лесного фонда в Казахстане составляет 30 миллионов гектаров, или 11 процентов территории.



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