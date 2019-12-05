150 датчиков угарного газа бесплатно установят в домах павлодарцев
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – 150 датчиков угарного газа безвозмездно установят в домах многодетных, малообеспеченных семей и одиноких стариков в Павлодаре, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Управление по чрезвычайным ситуациям Павлодара проведёт акцию по безвозмездной установке датчиков угарного газа.
«Всего поэтапно будут установлены 150 таких приборов в домах многодетных и малообеспеченных семьях, а также одиноко проживающих пожилых людей», - заявили в ДЧС.
Основные цели акции - привлечь внимание павлодарцев к тому, насколько опасен угарный газ для жизни тех, кто использует печное отопление, а также разъяснить населению правила пожарной безопасности с вручением памяток. В мероприятии примут участие сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям.
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