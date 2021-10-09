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    08:37, 09 Октябрь 2021 | GMT +6

    150 человек заболели ковид-пневмонией за сутки в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 7 октября зафиксировано 150 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 13 летальных исходов и 248 человек выздоровело, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

    Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 77056, летальных случаев - 4900, выздоровевших - 64824.

    Количество зарегистрированных случаев КВИ- по РК и в разрезе регионов за сутки (7.10.2021г.).


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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