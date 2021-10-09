150 человек заболели ковид-пневмонией за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 7 октября зафиксировано 150 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 13 летальных исходов и 248 человек выздоровело, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 77056, летальных случаев - 4900, выздоровевших - 64824.

Количество зарегистрированных случаев КВИ- по РК и в разрезе регионов за сутки (7.10.2021г.).