15 зданиям госорганов после беспорядков требуется капремонт – МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 15 зданиям госорганов после беспорядков требуется капремонт. Резиденция Президента в Алматы будет восстановлена силами УДП РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР РК.

На селекторном совещании у Премьер-Министра РК Алихана Смаилова министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев сообщил, что в ходе беспорядков в восьми регионах Казахстана пострадал ряд зданий, в том числе 45 принадлежащих государству.

«К настоящему моменту по всем государственным объектам проведено техническое обследование, за исключением резиденции Президента в Алматы, которая будет восстановлена силами УДП РК в плановом порядке. 15 гособъектам из 45 требуется капремонт и реконструкция, оставшимся 30 зданиям – текущий ремонт», - сказал глава МИИР РК.

По его словам, на сегодняшний день уже завершены восстановительные работы на четырех объектах. По остальным разрабатываются сметные и проектно-сметные документации.