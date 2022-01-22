15 зданиям госорганов после беспорядков требуется капремонт – МИИР РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 15 зданиям госорганов после беспорядков требуется капремонт. Резиденция Президента в Алматы будет восстановлена силами УДП РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР РК.
На селекторном совещании у Премьер-Министра РК Алихана Смаилова министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев сообщил, что в ходе беспорядков в восьми регионах Казахстана пострадал ряд зданий, в том числе 45 принадлежащих государству.
«К настоящему моменту по всем государственным объектам проведено техническое обследование, за исключением резиденции Президента в Алматы, которая будет восстановлена силами УДП РК в плановом порядке. 15 гособъектам из 45 требуется капремонт и реконструкция, оставшимся 30 зданиям – текущий ремонт», - сказал глава МИИР РК.
По его словам, на сегодняшний день уже завершены восстановительные работы на четырех объектах. По остальным разрабатываются сметные и проектно-сметные документации.
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