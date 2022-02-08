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15 заболевших ковид-пневмонией выявлены за сутки в Казахстане
8 Февраля 2022 09:10
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 6 февраля зафиксировано 15 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 18 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
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Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 87071, летальных случаев - 5288, выздоровевших - 80598.
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