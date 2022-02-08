15 заболевших ковид-пневмонией выявлены за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 6 февраля зафиксировано 15 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 18 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 87071, летальных случаев - 5288, выздоровевших - 80598.







