+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 0 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

15 заболевших ковид-пневмонией выявлены за сутки в Казахстане

8 Февраля 2022 09:10
Поделиться:
15 заболевших ковид-пневмонией выявлены за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 6 февраля зафиксировано 15 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 18 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

Новости по теме
12 человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане
Свыше 319 тысяч казахстанских подростков полностью привились от КВИ 437 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии в Казахстане Атырауская область покинула «красную» зону

Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 87071, летальных случаев - 5288, выздоровевших - 80598.




Подписывайтесь на наш канал:

#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
12 человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане
Свыше 319 тысяч казахстанских подростков полностью привились от КВИ
437 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии в Казахстане
Атырауская область покинула «красную» зону
Популярное
1 Президент РК подписал изменения в некоторые конституционные законы
2 Британская газета The Independent: Несмотря на широкомасштабные беспорядки, Казахстан может стать важнейшим союзником Запада
3 Глава государства проведет расширенное заседание Правительства РК
4 Правила социальных выплат изменились в Казахстане
5 Президент Казахстана принял Спецпредставителя ЕС по Центральной Азии
6 Глава государства принял исполнительного секретаря партии Nur Otan
Читайте также
Свыше 11 тысяч казахстанцев за сутки полностью привились против Covid-19
В Казахстане 9 867 человек выздоровели от коронавируса
Президент РК подписал изменения в некоторые конституционные законы
Британская газета The Independent: Несмотря на широкомасштабные беспорядки, Казахстан может стать важнейшим союзником Запада
Глава государства проведет расширенное заседание Правительства РК
Правила социальных выплат изменились в Казахстане
Президент Казахстана принял Спецпредставителя ЕС по Центральной Азии
Глава государства принял исполнительного секретаря партии Nur Otan
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив