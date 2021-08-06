15 велосипедистов оштрафовали за езду на набережной в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау за езду по набережной в запрещённое время оштрафовали 15 велосипедистов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал руководитель Департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев, на набережной участились случаи наездов велосипедистов на пешеходов. При этом большинство случаев произошло с 19 до 23 часов, когда передвигаться на велосипедах по набережной реки Урал запрещено.

«В связи с многочисленными жалобами от жителей города, в целях профилактической работы с велосипедистами из состава патрульной полиции управления полиции города Атырау были организованы пешие патрульные посты. Только за 7 дней 15 велосипедистов были привлечены к административной ответственности по статье 615 КоАП РК. На каждого из них наложен штраф в размере двух месячных расчетных показателей», - рассказал К. Умбеткалиев.

Управление полиции Атырау напоминает жителям и гостям города о том, что на набережной Урала с 19:00 до 23:00 передвижение на велосипеде строго запрещено.