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15 велосипедистов оштрафовали за езду на набережной в Атырау

6 Августа 2021 03:11
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15 велосипедистов оштрафовали за езду на набережной в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау за езду по набережной в запрещённое время оштрафовали 15 велосипедистов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказал руководитель Департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев, на набережной участились случаи наездов велосипедистов на пешеходов. При этом большинство случаев произошло с 19 до 23 часов, когда передвигаться на велосипедах по набережной реки Урал запрещено.

«В связи с многочисленными жалобами от жителей города, в целях профилактической работы с велосипедистами из состава патрульной полиции управления полиции города Атырау были организованы пешие патрульные посты. Только за 7 дней 15 велосипедистов были привлечены к административной ответственности по статье 615 КоАП РК. На каждого из них наложен штраф в размере двух месячных расчетных показателей», - рассказал К. Умбеткалиев.

Управление полиции Атырау напоминает жителям и гостям города о том, что на набережной Урала с 19:00 до 23:00 передвижение на велосипеде строго запрещено.

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#Атырауская область   #Транспорт   #МВД РК   #Регионы  
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Автор:

Виктор Сутягин

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