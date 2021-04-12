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    12:01, 12 Апрель 2021 | GMT +6

    15 убийств по «горячим следам» раскрыли полицейские за неделю в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За неделю в Казахстане совершено 3 295 преступлений. Об этом на брифинге сообщила представитель министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Было отмечено, что за неделю в Казахстане совершено 3295 преступлений, 2144 из них раскрыто в течение суток.

    «Полицейскими раскрыто «по горячим следам» 15 убийств, 6 случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 1 разбой, раскрыто 29 грабежей, 480 краж чужого имущества», - уточнила Шугыла Турлыбек.

    Ранее сообщалось, что очередная акция по выкупу у населения незаконно хранящегося оружия стартовала в Казахстане.

    «Министерством внутренних дел регулярно проводятся республиканские акции по выкупу у населения незаконно хранящегося вооружения. Всего с 2008 года проведено 10 таких мероприятий. Финансирование акций производится из средств республиканского бюджета», - отметил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк.


    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Происшествия Правоохранительные органы
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