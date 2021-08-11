15 тысяч учащихся столицы получат материальную помощь
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 11 августа в столице стартует ежегодная программа Всеобщего обязательного среднего образования, в рамках которой школьникам определенной категории оказывается материальная помощь на приобретение школьной одежды, обуви и письменных принадлежностей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.
Помощь в рамках Всеобуча оказывается следующим категориям школьников:
- детям из семей, имеющих право на получение государственной адресной социальной помощи (АСП);
- детям из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума;
- детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим в семьях;
- детям из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций;
- иным категориям обучающихся и воспитанников, определяемым коллегиальным органом организации образования.
Размер оказываемой помощи составляет 40 тысяч тенге. В прошлом году ее получили 13 245 учащихся, в нынешнем году планируется охватить около 15 тысяч школьников.
Новшеством нынешнего года станет то, что помощь будет оказываться через цифровую платформу «BMC Sales», рекомендованную РПП «Атамекен», где будут использованы специальные карты с указанием индивидуального номера.
Движение социальных единиц отслеживается в личных кабинетах получателями, социальными педагогами, предпринимателями и администратором программ, что обеспечивает прозрачность и целевое использование средств.
Также совместно с НПП «Атамекен» увеличено число участников-компаний и торговых точек.
Так, если в прошлом году в программе участвовало 16 компаний и 27 точек, то в этом году - 18 компаний и 30 торговых точек.
В настоящее время школами ведется работа по заполнению базы данных детей в автоматизированную систему, информация вносится по мере обновления и подтверждения статуса.
Для подачи заявления на получение помощи в рамках Всеобуча родителям необходимо обратиться в школу, где обучается ребенок.
Заявление коллегиальным органом школы рассматривается в течение 15 календарных дней.
Программа стартует с 11 августа и предварительно завершится 31 октября.
Кроме того, помощь школьникам столицы оказывается и в рамках традиционной акции «Дорога в школу». С начала 2021 года помощь уже получили 3 648 учащихся, всего планируется охватить около 7 тысяч детей. Вместе с тем районные акиматы вручат 2 100 детям школьные рюкзаки с принадлежностями.
Для получения помощи в рамках акции необходимо подать заявку на странице «Дорога в школу» портала «Менің Атамекенім».
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