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15 тысяч учащихся столицы получат материальную помощь

11 Августа 2021 12:30
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15 тысяч учащихся столицы получат материальную помощь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 11 августа в столице стартует ежегодная программа Всеобщего обязательного среднего образования, в рамках которой школьникам определенной категории оказывается материальная помощь на приобретение школьной одежды, обуви и письменных принадлежностей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

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Помощь в рамках Всеобуча оказывается следующим категориям школьников:

- детям из семей, имеющих право на получение государственной адресной социальной помощи (АСП);
- детям из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума;
- детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим в семьях;
- детям из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций;
- иным категориям обучающихся и воспитанников, определяемым коллегиальным органом организации образования.

Размер оказываемой помощи составляет 40 тысяч тенге. В прошлом году ее получили 13 245 учащихся, в нынешнем году планируется охватить около 15 тысяч школьников.

Новшеством нынешнего года станет то, что помощь будет оказываться через цифровую платформу «BMC Sales», рекомендованную РПП «Атамекен», где будут использованы специальные карты с указанием индивидуального номера.

Движение социальных единиц отслеживается в личных кабинетах получателями, социальными педагогами, предпринимателями и администратором программ, что обеспечивает прозрачность и целевое использование средств.

Также совместно с НПП «Атамекен» увеличено число участников-компаний и торговых точек.

Так, если в прошлом году в программе участвовало 16 компаний и 27 точек, то в этом году - 18 компаний и 30 торговых точек.

В настоящее время школами ведется работа по заполнению базы данных детей в автоматизированную систему, информация вносится по мере обновления и подтверждения статуса.

Для подачи заявления на получение помощи в рамках Всеобуча родителям необходимо обратиться в школу, где обучается ребенок.

Заявление коллегиальным органом школы рассматривается в течение 15 календарных дней.

Программа стартует с 11 августа и предварительно завершится 31 октября.

Кроме того, помощь школьникам столицы оказывается и в рамках традиционной акции «Дорога в школу». С начала 2021 года помощь уже получили 3 648 учащихся, всего планируется охватить около 7 тысяч детей. Вместе с тем районные акиматы вручат 2 100 детям школьные рюкзаки с принадлежностями.

Для получения помощи в рамках акции необходимо подать заявку на странице «Дорога в школу» портала «Менің Атамекенім».


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#Нур-Султан   #Образование   #Социальная поддержка   #Акимат   #Общество  
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