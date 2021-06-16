15 тысяч казахстанцев получили китайскую вакцину CoronaVac
«500 тысяч CoronaVac были завезены в Казахстан. На сегодня они доступны во всех регионах. С этой недели началась вакцинация CoronaVac во всех регионах. Уже сегодня CoronaVac привились по всей стране первой дозой около 15 тысяч человек», - рассказала Айжан Есмагамбетова, отвечая на вопросы журналистов в ходе брифинга в СЦК.
Она пояснила, чем отличается данная вакцина. CoronaVac является инактивированной вакциной как QazVac, Hayat-Vax.
«Используется инактивированный вирус. Если говорить о температуре хранения вакцины - это те же плюс 2-8. Вакцина двухдозная. Интервал между дозами варьируется от 14 до 28 дней. Если вы вакцинируетесь CoronaVac, то можете выбрать время второй дозы в интервале от двух до четырех недель», - отметила председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля.
Ранее в Минздраве пояснили, доступна ли на сегодня отечественная вакцина QazVac по стране, в том числе в торговых центрах.