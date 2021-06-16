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    14:16, 16 Июнь 2021 | GMT +6

    15 тысяч казахстанцев получили китайскую вакцину CoronaVac

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О поставке китайской вакцины CoronaVac и в чем ее отличие от других вакцин от коронавируса пояснила председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «500 тысяч CoronaVac были завезены в Казахстан. На сегодня они доступны во всех регионах. С этой недели началась вакцинация CoronaVac во всех регионах. Уже сегодня CoronaVac привились по всей стране первой дозой около 15 тысяч человек», - рассказала Айжан Есмагамбетова, отвечая на вопросы журналистов в ходе брифинга в СЦК.

    Она пояснила, чем отличается данная вакцина. CoronaVac является инактивированной вакциной как QazVac, Hayat-Vax.

    «Используется инактивированный вирус. Если говорить о температуре хранения вакцины - это те же плюс 2-8. Вакцина двухдозная. Интервал между дозами варьируется от 14 до 28 дней. Если вы вакцинируетесь CoronaVac, то можете выбрать время второй дозы в интервале от двух до четырех недель», - отметила председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля.

    Ранее в Минздраве пояснили, доступна ли на сегодня отечественная вакцина QazVac по стране, в том числе в торговых центрах.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная Минздрав РК
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