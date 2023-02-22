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15 тысяч казахстанцев отписались от аккаунтов с рекламой финпирамид в соцсетях

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
22 Февраля 2023, 09:14
15 тысяч казахстанцев отписались от аккаунтов с рекламой финпирамид в соцсетях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу проинформировало, как ведет борьбу с финансовыми пирамидами, передает МИА «Казинформ».

Агентством по финансовому мониторингу продолжается активная работа по борьбе с финансовыми (инвестиционными) пирамидами. Однако, граждане продолжают верить людям, предлагающим им баснословный доход и вкладывают свои сбережения в такие схемы.

«Только в прошлом году ликвидировано 29 финансовых пирамид, потерпевшим возмещен ущерб на 8,3 млрд тенге. Для недопущения вовлечения граждан в мошеннические схемы заблокировано 13 тысяч интернет-ссылок и аккаунтов с рекламой их деятельности. В адрес уже вовлеченных граждан направлено 19 тысяч предупреждающих оповещений, что способствовало отписке 15 тысяч граждан от аккаунтов финпирамид», - говорится в публикации пресс-службы АФМ РК в Telegram-канале.


Борьба с преступностью   Общество   Финансовая пирамида   Соцсети  
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