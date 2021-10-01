АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 15 тысяч доз второго компонента вакцины «Спутник V» доставлены в Атырау. В настоящее время вакцина отгружена во все прививочные пункты региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на фармацевтический склад Атырауской области было доставлено 15 850 доз второго компонента вакцины «Спутник V». Привиться вторым компонентом российской вакцины жители региона смогут уже сегодня, 30 сентября, по месту получения первого компонента.

«С 1 февраля 2021 года в регион было доставлено 239 600 доз второго компонента вакцин «Спутник V», QazVac, Vero Cell, Hayat-Vax, CoronaVac с сертификатами. Ими вакцинированы 185 163 человека: 6971 медицинский работник; 12905 педагогов; 869 полицейских; 4413 студентов; 956 сотрудников закрытых учреждений; 2884 сотрудника правоохранительных органов; 2 481 госслужащий; 16 943 человека с хроническими заболеваниями; 136 741 местный житель», - информирует ведомство.